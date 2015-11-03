Бомбардувальник РФ скинув на позиції ІДІЛ бетонобійні бомби
14:51, 03 листопада 2015Світ
1799 0
Російська авіація завдала чергового удару по позиціях «Ісламської держави».
REUTERS
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника Повітряно-космічних сил Ігоря Клімова.
«Сьогодні по об'єктах ІД російська ударна авіація застосувала дві бетонобійні бомби вагою по 500 кг кожна - "БЕТАБ-500», - заявив Клімов.
Читайте такожБританія відмовилася від бомбардувань у Сирії
Як уточнив військовий, такі бомби застосовуються для знищення підземних бункерів.
Як повідомляв УНІАН, раніше авіація РФ приступила до бомбардувань стародавньої Пальміри, підконтрольній ІДІЛ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter