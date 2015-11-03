Бомбардувальник РФ скинув на позиції ІДІЛ бетонобійні бомби

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника Повітряно-космічних сил Ігоря Клімова.

«Сьогодні по об'єктах ІД російська ударна авіація застосувала дві бетонобійні бомби вагою по 500 кг кожна - "БЕТАБ-500», - заявив Клімов.

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Як уточнив військовий, такі бомби застосовуються для знищення підземних бункерів.

Як повідомляв УНІАН, раніше авіація РФ приступила до бомбардувань стародавньої Пальміри, підконтрольній ІДІЛ.