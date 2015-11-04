Російський літак перед катастрофою раптово почав втрачати вертикальну швидкість - FlightRadar24

Про це повідомляється в блозі сайту FlightRadar24, який відстежує польоти літаків по всьому світу, передає Лента.ру.

Як зазначається, о 04:13:14 UTC всього за одну секунду вертикальна швидкість літака знизилася, після чого він почав втрачати висоту із швидкістю близько одного кілометра на хвилину. О 04:13:19 (UTC) з лайнером сталося щось, в результаті чого вертикальна швидкість падіння на висоті дев'яти кілометрів скоротилася вдвічі. Через чотири секунди падіння продовжилося з наростаючою швидкістю.

З 04:13:31 дані по висоті FlightRadar24 отримував через датчик GPS лайнера. О 04:13:39 передача даних припинилася. «У звичайних випадках дані висоти GPS повинні бути запитані з Управління повітряним рухом, але в даному випадку ми бачимо їх тільки в даних того, як відбулося істотне подія, і літак почав швидко знижуватися», — наголошується в повідомленні сайту.

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Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу здійснював рейс із єгипетського Шарм-е-Шейха в Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, усі вони загинули.