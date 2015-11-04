Понад 20 тисяч людей вийшли в Бухаресті на мітинг проти корупції після загибелі людей в нічному клубі

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Учасники акції зібралися навколо будівлі уряду і закликали прем'єр-міністра країни, міністра внутрішніх справ та голову району, в якому знаходився клуб, піти у відставку.

Багато учасників акції прийшли з дірявими національними прапорами. Такі прапори були символом революції, яка чверть століття тому поклала край правлінню Чаушеску.

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Як повідомляв УНІАН, кількість жертв пожежі в нічному клубі Бухареста зросла до 31, близько 180 осіб постраждали.

Пізніше були затримані троє власників нічного клубу Сlubul Colectiv за підозрою в ненавмисному вбивстві після великої пожежі. Відзначається, що клуб не був сертифікований для проведення концертів і піротехнічних шоу.