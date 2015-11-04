"Допоможи Путіну відродити Росію": У Москві пройшов "Русский марш" (фоторепортаж)

Як повідомляє РБК, "Русский марш" в Москві цього року виявився одним з найбільш малочисельних за всі роки проведення: лідери російських націоналістів знаходяться під слідством і бояться подальших репресій.

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Відзначається, що створити ілюзію масовості націоналісти намагалися з допомогою імперських прапорів, які були у більшості учасників.

Згідно з повідомленням, у ході взяли участь приблизно тисяча осіб.