США просять прибрати з YouTube відеоролики терористів

Голова комітету Сенату США з національної безпеки Джо Ліберман (Joe Lieberman) закликав Google прибрати зі своїх ресурсів відеоролики, створені такими терористичними організаціями, як "Аль-Каїда".

Як пише сенатор в листі до гендиректора Google Еріка Шмідта, ісламські терористи використовують відеопортал YouTube для пропаганди, вербування прихильників та для військових тренувань. Таким чином, YouTube непрямо допомагає висловитися ісламським терористичним угрупованням.

За даними Лібермана, на YouTube розміщені десятки роликів, створених терористичними організаціями. Більшість з них - хроніка нападів на американських солдатів в Іраку й Афганістані, передає ABC News його слова. Він наголосив, що YouTube не завжди видаляє ролики, які порушують пункт призначеної для користувача угоди щодо неприпустимості відео з елементами жорстокості.

Сенатор заявив, що приватні компанії можуть допомогти уряду у важливому завданні боротьби з тероризмом і попросив Google повідомити, що компанія збирається робити.

Лента.ру