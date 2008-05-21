Буш зупинив закупівлю нафти до стратегічного резерву США

Президент США Джордж Буш підписав закон про припинення закупівель нафти до стратегічного резерву. Утім, президент не вважає, що це допоможе знизити ціни на сировину. Попри те, що раніше президент висловлювався проти цього законопроекту, він вирішив не перешкоджати його ухваленню. Про це повідомили представники прес-служби президента. Сам Дж.Буш підписання закону не прокоментував, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

Минулого тижня за цей законопроект проголосували 91 депутат Сенату і 385 депутатів палати представників Конгресу США, натомість як проти законопроекту висловилися 1 депутат Сенату і 25 депутатів палати представників. Конгресмени вважати, що поповнення стратегічного резерву є нерозумним, коли нафти гостро потребує ринок США, а споживачі потерпають від непомірних цін за енергію.

Стратегічний нафтовий резерв США був створений в 1970-х рр. як захід на випадок масштабної енергетичної кризи. Його максимальна місткість становить 727 млн. барелів., нині резерв заповнений на 97% (701 млн. барр.), що еквівалентно двомісячному об`єму імпорту нафти в країну.