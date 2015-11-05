ЗМІ: чисельність російських військових у Сирії складає приблизно 4 тисячі людей
Чисельність російського військового контингенту в Сирії становить 4 тис. чоловік.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в спецслужбах США і незалежних експертів, передає Українська правда.
За словами джерел, на початку російської військової операції в Сирії, яка почалася 30 вересня, військових РФ в цій країні було близько 2 тис. чоловік. Проте потім російський військовий контингент збільшився майже вдвічі. Крім того виросла кількість баз, які використовується Росією.
Три джерела з посиланням на дані американської розвідки стверджують, що Росія зазнала в Сирії військові втрати. При цьому вони додали, що конкретних цифер не мають.
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Повідомляється також, що США має в регіоні обширні розвідувальні активи.
Міністерство закордонних справ Росії відмовилося назвати чисельність російських військових у Сирії або прокоментувати інформацію про жертви. Reuters пише, що Міноборони РФ ніяк не відреагувало на письмові запити агентства з цього приводу.