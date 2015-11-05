Лондон призупинив польоти з Шарм-еш-Шейха до Британії - BBC

Як йдеться у заяві британського уряду, це пов'язано з появою нових даних про те, що катастрофа літака авіакомпанії "Когалимавіа" в минулу суботу могла бути викликана вибуховим пристроєм на борту. Влада відзначає, що такі кроки дозволять експертам оцінити безпекову ситуацію з перельотами, повідомляє BBC Україна.

Літак Airbus A321 компанії "Когалимавіа", що прямував рейсом з курортного міста Шарм-еш-Шейх до Санкт-Петербурга, розбився на Синайському півострові вранці у суботу. Всі 224 людини (зокрема й четверо громадян України) загинули.

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Причини аварії залишаються незрозумілими. Відомо, що літак почав руйнуватися в повітрі: тіла і уламки виявилися розкидані на великій площі. Керівництво авіакомпанії "Когалимавіа" заявило, що причиною міг стати "механічний вплив зовнішньої сили".

Американське розвідувально-аналітичне агентство Stratfor вважає найбільш імовірною причиною катастрофи російського літака підрив на борту вибухового пристрою.