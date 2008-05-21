У Грузії проходять парламентські вибори

У Грузії почалося голосування на виборах до парламенту країни. Вибори проходять на всій території Грузії, за винятком Абхазії і частини Південної Осетії, не підконтрольних Тбілісі. За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК) Грузії, зареєстровано близько 3,4 млн. виборців, відкрито 76 виборчих округів і 3 тис. 558 виборчих дільниць.

У виборах до парламенту беруть участь 12 суб`єктів - 9 політичних партій і 3 виборчих блоки: правляча партія "Єдиний національний рух", опозиційні "Лейбористська партія", "Республіканська партія", "Християн-демократичний рух", блок "Об`єднана опозиція", політичне об`єднання "Християн-демократичниій альянс" та ін. Виборчі бюлетені надруковані 4 мовами - грузинською, осетинською, вірменською і азербайджанською. Спеціальні бюлетені з шрифтом Брайля набрані для слабозрячих і незрячих.

За попередніми даними, перші результати exit-poll буде оприлюднено до 20:00 за київським часом, за годину після закриття виборчих ділянок. За інформацією ЦВК Грузії, до першої години ночі виборча комісія матиме в своєму розпорядженні результати голосування на 10% виборчих дільницях, але їх буде оприлюднено вранці 22 травня. Остаточні підсумки виборів будуть підведені через 18 днів після закінчення голосування. Декілька неурядових організацій ведуть паралельний підрахунок голосів.

Парламент Грузії нового скликання буде представлений 150 депутатами - по 75, які балотуються за мажоритарними і партійними списками. Для членства в парламенті необхідно подолати 5-процентний бар`єр.

За парламентськими виборами стежитимуть близько 2 тис. місцевих і 3 тис. іноземних спостерігачів, зокрема від СНД, ОБСЄ, Євросоюзу, спостерігачі з Італії, Чехії, Росії, Казахстану, Латвії, Литви, Естонії і т.д.

РБК