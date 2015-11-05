ВКС РФ: Росія поставила Сирії зенітні ракетні системи

Про це повідомив головнокомандувач Повітряно-Космічними Силами Росії Віктор Бондарєв в інтерв'ю газеті «Комсомольская правда».

За його словами, Росія поставила не тільки винищувачі, штурмовики, бомбардувальники, вертольоти, але і зенітні ракетні системи.

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«Ми прорахували всі можливі загрози... Тому що можуть бути різного роду форс-мажорні обставини. Припустимо, викрадення бойового літака на території суміжної з Сирією держави і нанесення удару по нам. І ми до цього повинні бути готові», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд заявила, що Росія розмістила наземну артилерію у Сирії, зокрема в провінціях Хама і Хомс.