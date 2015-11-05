ЗМІ опублікували відео літака "Когалимавіа" з пошкодженим шасі

Відеозапис, зроблений після аварії в аеропорту Пулково за участі літака компанії "Когалимавіа" опублікував російський телеканал, передає "РБК".

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На ролику видно буксирувальник, який врізався в передню стійку шасі. Навколо нього стоять робітники аеропорту.

Відзначається, що цей літак повинен був вилетіти в Шарм-ель-Шейх у 08:20 мск, однак рейс був перенесений на 13:30 мск.

Пізніше стало відомо, що "Когалимавіа" замінила літак, який пошкодив в Пулково стійку шасі, а виліт був запланований на 17:05 мск. Зараз цей рейс "Когалимавіа" скасовано, а пасажирів розміщують у готелі.

За інформацією видання, буксирувальник збив передню стійку шасі літака A321 "Когалимавіа" Пулково вдень у четвер. У прес-службі аеропорту казали, що "в процесі буксирування судна з місця стоянки екіпаж судна застосував гальмування, через що була пошкоджена передня стійка шасі літака".

Нагадаємо, аналогічний аеробус A321, що належить "Когалимавіа", зазнав аварії під час перельоту з Шарм-ель-Шейха в Санкт-Петербург 31 жовтня. Всі 224 пасажири, які знаходилися на борту, загинули.