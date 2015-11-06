Єгипет скасував евакуаційні рейси британської авіакомпанії

Про виконання евакуаційних рейсів EasyJet влада Великобританії оголосила напередодні. "Ситуація в Шарм-еш-Шейху змінилася, і план евакуації, який був схвалений вчора, призупинено єгипетською владою", - йдеться в повідомленні на сайті авіакомпанії, передає РБК.

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У повідомленні підкреслюється, що в даний час тривають консультації "на вищому політичному рівні", які повинні прояснити ситуацію. Авіакомпанія вибачилася перед туристами, підкресливши, що не в силах змінити ситуацію, і закликала їх залишатися в своїх готелях до отримання нової інформації.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що лоукостер EasyJet запланував на сьогоднішній день 10 рейсів в Шарм-еш-Шейх для евакуації туристів з Великобританії. Як уточнило сьогодні агентство Associated Press, із 10 запланованих польотів не відбудуться 8.

Планується, що крім нього вивезенням британських туристів звідти будуть займатися авіакомпанії Monarch, Thomson, Thomas Cook і British Airways.

Британська влада заборонила всі польоти в Шарм-еш-Шейх з міркувань безпеки, після того як визнала "досить імовірною" версію про вибух бомби на борту літака "Когалимавіа", який виходив звідти в Санкт-Петербург.

Міністр закордонних справ Філіп Хаммонд говорив, що Великобританія вживатиме екстрених заходів, щоб вивезти своїх громадян з Шарм-еш-Шейха.

Нагадаємо, 11 вересня британський лоукостер EasyJet оголосив, що припиняє польоти за маршрутом Лондон-Москва з 21 березня 2016 року. "Таке рішення прийнято у зв'язку з значним і стійким падінням попиту на цьому напрямку", - говорилося в повідомленні авіакомпанії.