У центрі Стокгольма прогримів потужний вибух, поліція заявляє про витік газу
15:45, 06 листопада 2015Світ
353 0
В центрі Стокгольма прогримів потужний вибух.
Даних про загиблих і постраждалих поки не надходило / zdboren
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Згідно з даними поліції, вибух у Стокгольмі стався через витік газу, повідомляє Belfast Telegraph.
Також представники поліції повідомляють, що на місці вибуху немає ніяких слідів теракту.
Читайте такожПожежа в нічному клубі Бухареста: десятки загиблих і близько 180 постраждалих
Даних про загиблих і постраждалих поки не надходило.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter