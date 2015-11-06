У центрі Стокгольма прогримів потужний вибух, поліція заявляє про витік газу

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Згідно з даними поліції, вибух у Стокгольмі стався через витік газу, повідомляє Belfast Telegraph.

Також представники поліції повідомляють, що на місці вибуху немає ніяких слідів теракту.

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Даних про загиблих і постраждалих поки не надходило.