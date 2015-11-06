Британські літаки, які прямували до Єгипту за туристами, розвернулися в дорозі
19:33, 06 листопада 2015Світ
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Кілька літаків британських авіакомпаній, які направлялися за туристами в Шарм-ель-Шейх, розвернулися в дорозі, деякі з них летять на Кіпр.
Британський рятувальний рейс до Єгипту розвернувся в дорозі / news.sky.com
Про це повідомляє телеканал Sky News.
За попередньою інформацією, розвернулися літаки авіакомпаній Thomas Cook, EasyJet і Monarch Airlines.
Телеканал зазначає, що неможливо назвати точне число літаків, що змінили курс, так як інформація весь час змінюється.
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Пізніше стало відомо, що перший літак з британськими туристами на борту прибув до Великобританії з Шарм-ель-Шейха.
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