Британські літаки, які прямували до Єгипту за туристами, розвернулися в дорозі

Про це повідомляє телеканал Sky News.

За попередньою інформацією, розвернулися літаки авіакомпаній Thomas Cook, EasyJet і Monarch Airlines.

Телеканал зазначає, що неможливо назвати точне число літаків, що змінили курс, так як інформація весь час змінюється.

Читайте такожЄгипет скасував евакуаційні рейси британської авіакомпанії

Пізніше стало відомо, що перший літак з британськими туристами на борту прибув до Великобританії з Шарм-ель-Шейха.