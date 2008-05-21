Чеська Республіка визнала незалежність Косово

Чеська Республіка визнала незалежність краю Косово, який 17 лютого в односторонньому порядку відділився від Сербії.

Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на чеський МЗС.

Уряд Чехії сьогодні схвалив визнання Косово. В заяві йдеться, що визнання Косово сприятиме стабілізації в регіоні.

Незалежність Косово вже визнали США, більшість європейських країн і ряд інших держав.