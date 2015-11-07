Пентагон: США коригують свою військову присутність в Європі

Про це заявив у п'ятницю голова міноборони США Ештон Картер, пишуть РИА Новости.

"Ми здійснюємо деяке коректування (сил) в Європі, визнаючи, що Росія обирає не той курс, який ми сподівалися, вона обере... Але ми не будемо відтворювати те, що було під час Холодної війни проти наших (військових) можливостей в Європі, це не той сценарій для дій, які роблять росіяни", — сказав Картер.

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Він також звинуватив Росію у веденні "гібридної війни" та використанні "зелених чоловічків" в Україні, в т.ч. в окупованому Криму. У зв'язку з чим, за оцінкою глави оборонного відомства США, Вашингтон повинен використовувати "новий вид можливостей". "Це новий вид можливостей, європейці і НАТО просили про це і ми будемо забезпечувати їх", — сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що США розглядають можливість збільшення своєї військово-морської присутності в Європі у зв'язку зі значною активністю російських кораблів і підводних човнів. За словами голови ВМС США Джона Річардсона, військовому командуванню США необхідно розподілити сили так, щоб "зберегти правильний баланс" і достатню активність.