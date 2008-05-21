Партія Саакашвілі одержує більшість у парламенті Грузії

Партія Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ «Єдиний національний рух» лідирує на парламентських виборах, що пройшли сьогодні повідомляє Газета.ру.

Згідно з даними exit-polls (опитувань виборців, що проводяться на виході з дільниць), партія нинішнього грузинського Президента набирає 63% голосів.

Опозиційна коаліція «Об`єднана опозиція («Національна рада – Праві») одержує від 14% до 16% місць у парламенті Грузії.

Дані exit-polls було оприлюднено відразу після закриття виборчих дільниць.