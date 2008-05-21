Партія Саакашвілі одержує більшість у парламенті Грузії
19:55, 21 травня 2008Світ
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Дані exit-polls
Партія Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ «Єдиний національний рух» лідирує на парламентських виборах, що пройшли сьогодні повідомляє Газета.ру.
Згідно з даними exit-polls (опитувань виборців, що проводяться на виході з дільниць), партія нинішнього грузинського Президента набирає 63% голосів.
Опозиційна коаліція «Об`єднана опозиція («Національна рада – Праві») одержує від 14% до 16% місць у парламенті Грузії.
Дані exit-polls було оприлюднено відразу після закриття виборчих дільниць.
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