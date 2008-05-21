Азербайджанці закликають висунути Ющенка на Нобелівську премію

Представництво Світового конгресу азербайджанців (СКА) в Україні звернулося до українських громадських організацій і політичних партій із закликом підтримати його ініціативу присудження Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ Нобелівської премії миру.

Як ідеться в зверненні СКА в Україні, текст якого переданий агентству УНІАН, «у багатьох країнах СНД ще тільки формуються демократичні основи, а Україна своїм прикладом показує, що досягнення свободи можливе і досяжне, так само, як і повернення народу його національної гідності й гордості».

Ініціюючи висунення В.ЮЩЕНКА лауреатом Премії миру “за високий рівень президентської культури, політичні досягнення, повернення національної гідності народу України, захист і розвиток демократії”, Представництво ВКА підкреслює, що він – «перший президент на пострадянському просторі, що збудував справді демократичну державу, – зі свободою слова і свободою вибору його громадян».

У зверненні наголошуються дії В.ЮЩЕНКА по наближенню України до європейських стандартів і демократичних цінностей, прихильність національним традиціям, зусилля щодо міжнародного визнання Голодомору 30-х років актом геноциду проти українського народу - кроки по врегулюванню політичної ситуації всередині країни.

При цьому Представництво СКА в Україні заявляє, що його ініціатива вже дістала підтримку певних міжнародних кіл і висловлює сподівання, що знайде підтримку і в Україні.

Довідка УНІАН. Представництво СКА в Україні офіційно зареєстроване Міністерством юстиції 8 грудня 2006 року. Основною метою організації є сприяння реалізації і захисту професійних, соціальних прав та інших законних інтересів азербайджанців в Україні, пропаганда правозахисних ідей, міжнародних стандартів прав людини.