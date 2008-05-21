Грузія вимагає прибрати з Абхазії російських десантників і артилерію

Грузія зажадала від Виконавчого комітету СНД термінового виведення з Абхазії підрозділів Збройних сил Росії. Міністерство закордонних справ Грузії надіслало до секретаріату СНД ноту протесту, в якій, зокрема, сказано, що з листа спецпредставника ООН в Грузії Жана Арно, який посилається на спостерігачів цієї організації в Абхазії, стало відомо, що в зону грузино-абхазського конфлікту "разом з іншими військовими частинами введені десантний батальйон, 50 одиниць десантних бронемашин БМД-2 і дві артилерійські батареї, кожна з яких містить 5 артилерійських установок Д-30".

Як наголошує МЗС Грузії, все згадане є порушенням рішень голів держав СНД від 26 травня 1995 р., і це дає підстави грузинській стороні вимагати від Виконавчого комітету СНД терміново вивести незаконно введені на територію Грузії частини Збройних сил Російської Федерації, які перебувають у конфліктній зоні під прикриттям Колективних сил СНД з підтримки миру.