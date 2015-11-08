У російському Хабаровську Boeing 777 перед зльотом зачепив Ан-26

Boeing 777 авіакомпанії "Аерофлот" під час вирулювання на злітно-посадкову смугу в аеропорту Хабаровська зачепив літак Ан-26, постраждалих в результаті події немає, повідомив РІА Новини представник Далекосхідної транспортної прокуратури РФ.

"В аеропорту Хабаровська в неділю вдень літак авіакомпанії "Аерофлот" Boeing-777 під час вирулювання на злітно-посадкову смугу, зачепив літак Ан-26. Постраждалих немає", — сказав співрозмовник агентства.

За його словами, літак повинен був летіти до Москви.

Як зазначив представник транспортної прокуратури, вирішується питання про відправку пасажирів іншим літаком.

Далекосхідна транспортна прокуратура проводить за цим фактом перевірку.