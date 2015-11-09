ЗМІ: більше 4 тисяч будинків залишилися без електрики в Швеції через шторм "Фрея"

Про це повідомило шведське видання Local, передає ТАСС.

За його даними, сильні пориви вітру, швидкість якого досягала 38 м/сек., призвели до обвалення будівельних лісів у місті Гельсінгборг, в результаті чого було пошкоджено вісім машин. Повалені дерева заблокували дороги.

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Відзначається, що в даний момент шторм "Фрея" рухається в східному напрямі. Очікується, що в неділю він досягне провінції Блекінге, міста Кальмар і островів Еланд і Готланд, але пориви вітру будуть слабкіші.

Раніше УНІАН повідомляв, що ураган "Patricia", що обрушився на мексиканське узбережжя в ніч на суботу, визнаний найсильнішим в історії планети.

До моменту виходу на сушу його сила сягала п'ятої, найбільш руйнівної категорії — швидкість вітру усередині урагану становила 325 кілометрів на годину з поривами до 400 кілометрів. Однак потім стихія ослабла до рівня тропічної депресії, жертв і серйозних руйнувань не було.

Число жителів Мексики, залишилися без електрики через ураган "Patricia", становить 235 тисяч осіб.