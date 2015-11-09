Світовий банк: через потепління зросте число бідних

Про це йдеться в доповіді Світового банку, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У документі зазначається, що через потепління у Африці ціни на продукти харчування зростуть приблизно на 20%.

Крім цього, у світі збільшиться число мігрантів.

Читайте такожКількість росіян, що проживають за межею бідності, за рік зросла на 3 мільйони

Заяву Світового банку було оприлюднено напередодні зустрічі представників 70 держав з питання скорочення викидів в атмосферу парникових газів.

В кінці листопада це питання буде обговорюватися на кліматичній конференції ООН в Парижі.

Як повідомляв УНІАН раніше, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що кожен п'ятий житель країн, що розвиваються, живе за межею бідності.