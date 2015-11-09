Світовий банк: через потепління зросте число бідних
03:17, 09 листопада 2015Світ
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У разі, якщо не будуть вжиті достатні заходи для запобігання глобальному потеплінню, до 2030 року кількість бідних у світі може зрости на 100 млн осіб.
REUTERS
Про це йдеться в доповіді Світового банку, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
У документі зазначається, що через потепління у Африці ціни на продукти харчування зростуть приблизно на 20%.
Крім цього, у світі збільшиться число мігрантів.
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Заяву Світового банку було оприлюднено напередодні зустрічі представників 70 держав з питання скорочення викидів в атмосферу парникових газів.
В кінці листопада це питання буде обговорюватися на кліматичній конференції ООН в Парижі.
Як повідомляв УНІАН раніше, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що кожен п'ятий житель країн, що розвиваються, живе за межею бідності.
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