Опозиційна партія перемагає на парламентських виборах у Хорватії

Як повідомила Центральна виборча комісія, після підрахунку приблизно 40% голосів виборців, ХДС отримує близько 60 мандатів у 151-місцевому парламенті Хорватії, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Правляча Соціал-демократична партія поки отримує приблизно на п'ять місць менше.

Очікується, що третьою по кількості місць у парламенті буде партія "Міст" з 18-19 місцями в парламенті.

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Основними темами передвиборчої кампанії стали економіка і триваюча криза з мігрантами.

Якщо правлячі до цього моменту соціал-демократи на чолі з прем'єром Зораном Милановичем закликали проявляти до нелегалам співчуття, національно-консервативна опозиція та її лідер Томіслав Карамарко заявили про небезпеки, якими загрожує неконтрольована міграція.

Як повідомляв УНІАН раніше, фаворитами на виборах вважають соціал-демократичну партію чинного прем'єр-міністра Зорана Милановича SDP і опозиційну уряду правоконсервативний партію президента Хорватії Колінди Грабар-Китарович HDZ.