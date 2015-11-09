Брідлав заявив про намір США збільшити військову присутність в Європі

За словами головнокомандуючого силами НАТО в Європі генерала Філіпа Брідлава, рішення буде прийнято «у найближчі кілька місяців», повідомляє Lenta.ru.

В ході конференції в Сімі-Веллі (Каліфорнія) представники американського військового відомства також заявили про необхідність проведення посиленої підготовки військовослужбовців з протидії потенційної російської загрози.

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Начальник штабу Армії США Марк Міллі підтримав пропозицію про відправку додаткових військ у Європу для розгортання на тимчасовій основі.

За його словами, США вдосконалюють тренування військовослужбовців з тим, щоб вони могли протистояти різним загрозам з боку Росії, в тому числі гібридним війнам, що включає в себе пропаганду і нетрадиційні тактики. Дані заходи, зазначив Міллі, необхідні «для запобігання нових конфліктів в Європі».