У літака British Airways, який прямував із Лондона до Афін, відмовив двигун

Літак авіакомпанії British Airways, який прямував із Лондона до Афін, успішно приземлився в аеропорту Хітроу.

Про це повідомляє AirLive.net.

Повідомляється, що у літака стався відмова одного з двигунів та витік палива. Пасажирів пообіцяли направити на альтернативні рейси.

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Як повідомляв УНІАН, літак авіакомпанії British Airways, який летів сьогодні, 9 листопада, з Лондона до Афін, розвернувся і почав повертатися в аеропорт Хітроу.

Номер рейсу BA632. Літак повідомляв про надзвичайний стан на борту. Розворот стався в районі Ла-Маншу.