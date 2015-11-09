У літака British Airways, який прямував із Лондона до Афін, відмовив двигун
19:04, 09 листопада 2015Світ
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У літака відмовив один з двигунів, і стався витік палива.
REUTERS
Літак авіакомпанії British Airways, який прямував із Лондона до Афін, успішно приземлився в аеропорту Хітроу.
Про це повідомляє AirLive.net.
Повідомляється, що у літака стався відмова одного з двигунів та витік палива. Пасажирів пообіцяли направити на альтернативні рейси.
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Як повідомляв УНІАН, літак авіакомпанії British Airways, який летів сьогодні, 9 листопада, з Лондона до Афін, розвернувся і почав повертатися в аеропорт Хітроу.
Номер рейсу BA632. Літак повідомляв про надзвичайний стан на борту. Розворот стався в районі Ла-Маншу.
Літаку довелося повернутися до Лондона / @airlivenet
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