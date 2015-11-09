Єгипет почав власне розслідування версії про вибух лайнера - BBC

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Високопоставлений єгипетський чиновник, який побажав залишитися неназваним, сказав у понеділок кореспонденту Бі-бі-сі, що спецслужби країни вивчають всі варіанти, як вибуховий пристрій міг потрапити в багажний відсік літака.

За словами чиновника, слідчі вивчають всі записи з камер спостереження в багажному відділенні аеропорту Шарм-еш-Шейха, але поки не побачили нічого підозрілого. Крім того, вони допитують працівників аеропорту.

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Західні експерти по боротьбі з тероризмом припускають, що вибуховий пристрій в літак міг підкласти, наприклад, працівник аеропорту, підкуплений синайським відділенням "Ісламської держави" (організація заборонена в Росії).

За словами співрозмовника Бі-бі-сі, до катастрофи служба безпеки обшукувала на вході лише 20-30% працівників аеропорту, тепер же обшукують усіх. Крім того, автомобілі зупиняють і перевіряють на наявність вибухівки або її слідів за півкілометра від аеропорту, а літаки на льотному полі цілодобово охороняються військовими і спецслужбами.

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Лайнер Airbus 321 російської компанії "Когалимавіа" (Metrojet), що вилетів 31 жовтня з Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург, впав незабаром після зльоту, причому до моменту обриву записів "чорних скриньок" і зв'язку з літаком екіпаж не повідомляв про якісь неполадки. Сінайський підрозділ "Ісламської держави" згодом двічі оголошував, що це він підірвав літак.

Раніше УНІАН повідомляв, що представник комісії Єгипту з розслідування катастрофи, заявив, що свідчення і аналізи звуку на записи чорного ящика вказують на те, що це була бомба.