Зросла кількість жертв в результаті стрілянини в навчальному центрі поліції в Йорданії
00:51, 10 листопада 2015Світ
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В результаті нападу на поліцейський навчальний центр в Йорданії загинули 8 осіб, ще 6 отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Мотиви особи, що відкрила стрілянину, поки залишаються невідомими.
Associated Press додає, що нападник був убитий службою безпеки бази.
Колишній член парламенту Йорданії Сулейман Саєд зазначив, що того, хто стріляв звали Анвар Абу Заїд, йому було 29 років, і він був капітаном поліції.
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