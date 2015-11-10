Зросла кількість жертв в результаті стрілянини в навчальному центрі поліції в Йорданії

Про це повідомляє Reuters.

Мотиви особи, що відкрила стрілянину, поки залишаються невідомими.

Associated Press додає, що нападник був убитий службою безпеки бази.

Колишній член парламенту Йорданії Сулейман Саєд зазначив, що того, хто стріляв звали Анвар Абу Заїд, йому було 29 років, і він був капітаном поліції.

Читайте такожВ Йорданії офіцер застрелив двох американських інструкторів і покінчив з собою – ЗМІ

Раніше УНІАН повідомляв, що йорданський офіцер застрелив двох американських інструкторів, військового з ПАР і поранив ще шістьох осіб.