Фінляндія має намір призупинити прийом біженців за квотою ЄС

Як передає телекомпанія Yle, про це в понеділок увечері заявив глава фінського МВС Петтері Орпо, пише ТАСС.

За його словами, "переговорів про направлення нових біженців за квотою не буде, поки система розподілу не запрацює на рівні ЄС". Міністр зазначив, що зараз ведуться переговори про прийом ще однієї групи біженців, за розміром вона буде приблизно такою ж, якою була перша група з 49 еритрейців, прибула в країну в жовтні.

"Після другого трансферу ми візьмемо паузу і подивимося, чи приєднаються інші країни ЄС до перерозподілу", - підкреслив міністр.

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Орпо пояснив, що в списку тих, хто погодився взяти участь у цьому процесі, "відсутні кілька держав, яких криза з біженцями особливо не зачепила".

За даними МВС Фінляндії, в країну до кінця року можуть приїхати 30-35 тис. шукачів притулку. Раніше відомство очікувало приїзду 50 тис. біженців. У 2014 році їх число становило всього близько 4 тис. До Фінляндії з початку цього року прибули вже майже 26 тис. мігрантів, в основному це вихідці з Іраку.