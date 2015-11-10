Голова Airbus: На літаку А321, що зазнав аварії в Єгипті, поки не виявлено технічних несправностей
05:57, 10 листопада 2015Світ
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На даний момент не виявлено ніяких технічних несправностей, які могли б стати причиною катастрофи російського авіалайнера над Єгиптом.
REUTERS
Про це заявив глава європейського авіабудівного концерну Airbus Фабріс Марю, передає Deutsche Welle.
"Дані, отримані в ході розслідування, не дають підстав для здійснення нами будь-яких технічних дій, що стосуються авіапарку A321", - зазначив Марю, виступаючи на щорічному авіакосмічному салоні Dubai Airshow-2015.
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Він також додав, що "необхідно дочекатися результатів розслідування".
Як повідомляв УНІАН, в Ізраїлі вважають, що найбільш імовірною причиною катастрофи літака А321 над Синайським півостровом є терористична атака.
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