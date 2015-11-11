Сенат США прийняв оновлений варіант оборонного бюджету, зберігши $300 мільйонів для допомоги Україні

Минулого тижня законопроект схвалила Палата представників, передає ТАСС.

Його попередня версія була відхилена президентом Бараком Обамою. Повідомлялося, що главу держави не влаштували деякі "резервні фонди", які закладені в проекті і які адміністрація вважає проявом "безвідповідального підходу" до фінансування військових потреб країни, а також окремі положення, що стосуються "перешкод для закриття в'язниці в Гуантанамо".

В результаті комітетам у справах збройних сил обох палат Конгресу довелося зайнятися переробкою документа. Проти нової редакції в Білому домі поки ніхто не висловлювався. В результаті загальна сума військових витрат США, запланованих на 2016 рік, зменшилася на $5 млрд - до $607 мільярдів. Під скорочення потрапили кілька оборонних програм, але положення про військову допомогу Україні було збережено.

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Цей пункт, що отримав назву "Ініціатива на підтримку безпеки України", наділяє главу Пентагону правом використовувати за погодженням з держсекретарем США $300 млн для надання Києву "належного сприяння в сфері безпеки і розвідки". Під цим маються на увазі, зокрема, й так звана "летальна зброя", включаючи протитанкові системи. В той же час цей пункт носить не обов'язковий, а рекомендаційний характер, і його реалізація буде визначатися політичним рішенням адміністрації США.

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Наголошується, що Обама, швидше за все, не буде накладати вето на нову версію документа. Прес-секретар президента Джош Ернест заявив лише, що глава держави має намір уважно вивчити" оновлений військовий бюджет. Обама змінив свій підхід після того, як демократи і республіканці досягли угоди за загальними параметрами бюджетних витрат на майбутні два роки.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Барак Обама затвердив бюджет на найближчі два роки, позбавивши, таким чином, країну від дефолту за своїми боргами. Законопроект, прийнятий Конгресом минулого тижня, дозволяє державі збільшити витрати ще на 80 млрд доларів.