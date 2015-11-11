У Таджикистані російських військових підозрюють у зґвалтуванні і вбивстві молодої дівчини

Офіційний Душанбе зажадав від російської сторони вжити термінових "заходів по недопущенню вчинення подібних діянь військовослужбовцями російської військової бази в Таджикистані", сказано в офіційній ноті МЗС Таджикистану, яка напередодні була вручена послу Росії в країні Ігорю Лякіну-Фролову.

Як пише російська служба BBC, тіло дівчини було знайдено на сміттєвому звалищі в коробці недалеко від російської військової бази зі слідами жорстоких побоїв. За словами рідних, все тіло дівчини вкрите синцями, розбита щелепа. За словами джерела BBC в МВС Таджикистану, дівчина перед смертю була жорстоко побита і згвалтована.

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22-річна Шоїра Джобірова працювала помічницею кухаря в одному з душанбинских кафе і була знайома з російськими військовослужбовцями, які часто приходили вечеряти в цей заклад.

Про трагедію стало відомо після того, як Ідігул Азімова - мати загиблої дівчини - стала розшукувати її, коли та не повернулася з роботи.

"З інформацією допоміг місцевий таксист, який розповів, що підвозив дівчину і четверо російських військовослужбовців до військового містечка, де розташована російська військова база. Дівчина всю дорогу мовчала, але було помітно, що вона налякана і чимось стурбована. Це викликало у нього підозри і вже вранці, коли дівчину стали розшукувати, він все розповів родичам і слідству", - говорить двоюрідний брат убитої Абдукарім Нізомов.

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За підозрою у вбивстві жінки затриманий старший лейтенант Іван Щербаков, який служив у Душанбе за контрактом. За попередніми даними, він запросив Джобірову до себе в гуртожиток, де дівчину пізніше знайшли мертвою. Сам підозрюваний каже, що нічого не пам'ятає, оскільки був п'яний.

За словами керівництва військової бази, троє інших військовослужбовців не мають відношення до смерті дівчини, вони лише разом приїхали на базу, а головним підозрюваним у вбивстві є Щербаков.

11 листопада керівництво бази підтвердило затримання свого офіцера за підозрою у вбивстві громадянки Таджикистану на території військової частини. Командування відзначило, що "спільно з російськими та таджицькими правоохоронними органами ведуть провадження" з цього питання.

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Зараз в Душанбе на військовій базі працює комісія центрального військового округу для встановлення всіх обставин події.

Як зазначає видання, гучне вбивство таджицької дівчини - не єдиний серйозний інцидент, що стався за останній час в Таджикистані.

Зокрема, наприкінці серпня в Душанбе Уральський окружної виїзний військовий суд визнав винними у вбивстві таджицького таксиста двох російських військовослужбовців Ільдара Сахапова і Федора Басімова. Сахапов проведе у в'язниці 13 років, Басімов, також визнаний винним у крадіжці грошей убитого, - 17 років.

Крім того, в кінці липня цього року російські військові, що проходили службу в Кулябі, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, спровокували масову бійку з жителями міста, викрикуючи націоналістичні образи на адресу таджиків. Російські військові прямо в центрі міста розбили вікна в довколишніх установах і житлових будинках, розгромили торгові лавки з кавунами і поранили кількох місцевих жителів.