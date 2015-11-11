Сирійська опозиція відкинула план Москви щодо врегулювання конфлікту - Reuters

Джерела Reuters в опозиції Сирії заявили про неприйняття запропонованих Москвою планів з врегулювання кризи в країні.

Росія пропонує опозиції і адміністрації Башара Асада погодитися на загальну конституційну реформу, яка буде проведена за півтора року.

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В опозиції вважають неприйнятним можливу участь Асада в президентських виборах. Зазначається, що можливість або неможливість висунення Асада не обумовлена в запропонованому Росією документі.

«Сирійський народ ніколи не схвалював диктатуру Асада, і він не прийме її в переформатованому вигляді», - прокоментував ініціативу Москви представник Національної коаліції опозиційних революційних сил Монзер Акбік.

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На думку Акбіка, Москва продовжує свою непродуктивну лінію, позначену на переговорах в Женеві в 2014 році.

Член політради коаліції Хаді аль-Бахра підкреслив, що вибори при нинішній системі неможливі, так як громадяни бояться переслідувань спецслужб Асада в разі будь-яких виступів проти чинного президента.

Раніше міністр оборони США Ештон Картер заявляв, що у своїй кампанії в Сирії Росія "зійшла з курсу". Дії Кремля ведуть до затягування громадянської війни в цій країні.