Експерти із США приєднаються до розслідування катастрофи А321 - ЗМІ

Про це в середу повідомила телекомпанія CNN, передає ТАСС.

За даними її джерел, "експерти управління чекають сигналу, щоб відправитися в Єгипет". Вони отримали підтвердження того, що єгипетська сторона готова їх прийняти. Поки не уточнюється, чи увійдуть в цю групу співробітники Федерального бюро розслідувань (ФБР).

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Раніше УНІАН повідомляв, що Єгипет схвалив участь американського Федерального бюро розслідувань (ФБР) та інших експертів із США в розслідуванні катастрофи російського літака А321. Міністр закордонних справ Самех Шукрі зазначив, що Єгипет не заперечує проти участі в слідчих діях співробітників ФБР, оскільки у виробництві двигунів, які встановлюються на літаках Airbus, беруть участь і Сполучені Штати.