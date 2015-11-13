Fox News: на борту А321, що розбився в Єгипті, міг знаходитись таймер
Слідчі, що займаються розслідуванням катастрофи літака Airbus A321 російської авіакомпанії в Єгипті, з'ясували, що на борту авіалайнера міг знаходитись таймер.
Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерело, знайоме з ходом розслідування.
Відзначається, що таймер був встановлений на дві години. При цьому залишається невідомим, яким чином була отримана дана інформація: у ході вивчення уламків літака або з перехоплення листування між терористами.
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За словами іншого джерела, відповідно до однієї з версій, бомба була закладена біля паливної системи лайнера або в місці її з'єднання з двигуном. Дана теорія пояснює відсутність доказів на місці падіння Airbus, вважає джерело.
Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу, 31 жовтня здійснював рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.