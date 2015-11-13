Путін дивується: Як можна нав'язувати іншим країнам свою волю і вимагати відходу Асада

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Давайте замислимося, наскільки законним і етичним було б нашу поведінку, якщо б ми запросили до Москви главу дружньої держави і при цьому поставили перед ним питання про його звільнення? Сирія - суверенна країна, Башар Асад - президент, обраний народом. Так чи є у нас право обговорювати з ним такі запитання? Звичайно, немає», - заявив Путін.

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За словами президента, тільки ті, «хто відчувають свою винятковість», здатні нав'язувати іншим країнам свою волю.