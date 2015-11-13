Путін дивується: Як можна нав'язувати іншим країнам свою волю і вимагати відходу Асада
16:43, 13 листопада 2015Світ
521 0
Президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю ЗМІ Росії і Туреччини заявив, що Москва не має права ставити питання про відхід Башара Асада з поста президента.
REUTERS
Про це повідомляє РИА «Новости».
«Давайте замислимося, наскільки законним і етичним було б нашу поведінку, якщо б ми запросили до Москви главу дружньої держави і при цьому поставили перед ним питання про його звільнення? Сирія - суверенна країна, Башар Асад - президент, обраний народом. Так чи є у нас право обговорювати з ним такі запитання? Звичайно, немає», - заявив Путін.
Читайте такожУ Кремлі заявили, що перемогти ІДІЛ без наземної операції неможливо
За словами президента, тільки ті, «хто відчувають свою винятковість», здатні нав'язувати іншим країнам свою волю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter