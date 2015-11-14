Франція вводить надзвичайний стан і закриває кордони

Про це заявив президент республіки Франсуа Олланд в телевізійному зверненні до нації, передає ТАСС.

"Буде оголошено надзвичайний стан, що означає закриття деяких установ і можливе обмеження руху. Можливі також обшуки по всьому регіону Іль-де-Франс", - сказав він.

Як підкреслив Олланд, режим НС "буде оголошений на всій території" республіки.

"Друге рішення, яке я прийняв, це закриття кордонів. Ми повинні упевнитися, що ніхто не зможе в'їхати (в країну), щоб зробити які-небудь (протизаконні) дії, а також, щоб ті особи, які, на жаль, здійснили відомі злочини , могли бути затримані, якщо спробують покинути територію ", - вказав він.