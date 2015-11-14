Франція вводить надзвичайний стан і закриває кордони
01:41, 14 листопада 2015Світ
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Франція вводить режим надзвичайного стану на всій своїй території і закриває державні кордони у зв'язку з терактами в Парижі у п'ятницю ввечері.
REUTERS
Про це заявив президент республіки Франсуа Олланд в телевізійному зверненні до нації, передає ТАСС.
"Буде оголошено надзвичайний стан, що означає закриття деяких установ і можливе обмеження руху. Можливі також обшуки по всьому регіону Іль-де-Франс", - сказав він.
Як підкреслив Олланд, режим НС "буде оголошений на всій території" республіки.
"Друге рішення, яке я прийняв, це закриття кордонів. Ми повинні упевнитися, що ніхто не зможе в'їхати (в країну), щоб зробити які-небудь (протизаконні) дії, а також, щоб ті особи, які, на жаль, здійснили відомі злочини , могли бути затримані, якщо спробують покинути територію ", - вказав він.
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