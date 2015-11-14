Олланд: Ми знаємо, хто ці терористи і звідки вони з'являються
01:13, 14 листопада 2015Світ
2662 0
Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що знає походження тих, хто влаштував теракти сьогодні в Парижі.
REUTERS
«Ми знаємо, хто організував ці напади. Ми повинні проявити співчуття, солідарність, але насамперед - єдність. Перед лицем терору Франція повинна бути сильною, повинна стояти на сторожі. Ми притягнемо до відповідальності всіх винних », - цитує Олланда SLON.
Як повідомляв УНІАН, число загиблих в результаті перестрілок, вибухів і взяття заручників в різних районах Парижа зросло до 60 осіб, кілька десятків поранені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter