Олланд: Ми знаємо, хто ці терористи і звідки вони з'являються

«Ми знаємо, хто організував ці напади. Ми повинні проявити співчуття, солідарність, але насамперед - єдність. Перед лицем терору Франція повинна бути сильною, повинна стояти на сторожі. Ми притягнемо до відповідальності всіх винних », - цитує Олланда SLON.

Як повідомляв УНІАН, число загиблих в результаті перестрілок, вибухів і взяття заручників в різних районах Парижа зросло до 60 осіб, кілька десятків поранені.