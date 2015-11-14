Штурм концертного залу Батаклан у Парижі завершений, двоє терористів убиті (відео)

02:01, 14 листопада 2015
Світ
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Поліція повідомляє, що штурм концертного залу Батаклан завершений, двоє терористів убиті.

REUTERS

Про це пише Euronews у своєму Твіттері.

За інформацією видання, з концертного залу евакуйовані заручники. 

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Як повідомляв УНІАН, в Парижі в ніч на 14 листопада сталися теракти відразу в трьох місцях.

Недалеко від стадіону Stade de France під час футбольного матчу Франція-Німеччина прогриміли два вибухи. У концертний зал Bataclan під час концерту увірвалися кілька людей і відкрили вогонь.

Також в ресторані Cambodge невідомі відкрили стрілянину з автоматичної зброї.

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