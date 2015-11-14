Штурм концертного залу Батаклан у Парижі завершений, двоє терористів убиті (відео)

Про це пише Euronews у своєму Твіттері.

Париж: поліція повідомляє, що штурм концертного залу Батаклан завершено, двоє терористів вбиті Live https://t.co/72ctsVEcLj — euronews російська (@euronewsru) November 13, 2015

Париж: из концертного зала эвакуированы заложники. По данным СМИ - от 10 до 15 погибших заложников #ParisAttackspic.twitter.com/pj9VRGUidh — euronews русский (@euronewsru) November 14, 2015

За інформацією видання, з концертного залу евакуйовані заручники.

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Як повідомляв УНІАН, в Парижі в ніч на 14 листопада сталися теракти відразу в трьох місцях.

Недалеко від стадіону Stade de France під час футбольного матчу Франція-Німеччина прогриміли два вибухи. У концертний зал Bataclan під час концерту увірвалися кілька людей і відкрили вогонь.

Також в ресторані Cambodge невідомі відкрили стрілянину з автоматичної зброї.