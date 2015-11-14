Ватикан про теракти в Парижі: Це напад на мир для всього людства
04:33, 14 листопада 2015Світ
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Ватикан співчуває у зв'язку з терактами в Парижі і вважає, що відповідь повинні дати всі люди, які виступають за мир, заявив представник Святого престолу.
REUTERS
"Ми шоковані цим новим проявом божевільного терористичного насильства і ненависті, яке ми засуджуємо найбільш категоричним чином разом з папою Римським (Франциском) і усіма, хто любить мир", — йдеться в заяві Ватикану, передає РИА Новости.
"Це напад на мир для всього людства, яке вимагає рішучої, корисної відповіді від нас усіх", — сказано в документі.
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