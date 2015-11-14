Ватикан про теракти в Парижі: Це напад на мир для всього людства

"Ми шоковані цим новим проявом божевільного терористичного насильства і ненависті, яке ми засуджуємо найбільш категоричним чином разом з папою Римським (Франциском) і усіма, хто любить мир", — йдеться в заяві Ватикану, передає РИА Новости.

"Це напад на мир для всього людства, яке вимагає рішучої, корисної відповіді від нас усіх", — сказано в документі.