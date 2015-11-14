Росія запропонувала співпрацю в розслідуванні терактів у Парижі
Президент Росії Володимир Путін у телеграмі до французького президента Франсуа Олланда заявив про готовність РФ до тісної взаємодії в розслідуванні терактів у Парижі.
Про це повідомляє прес-служба Кремля.
"Хотів би підтвердити готовність російської сторони до найтіснішої взаємодії з французькими партнерами в розслідуванні вчиненого в Парижі злочину. Розраховую, що його замовники і виконавці понесуть заслужену кару", - йдеться в повідомленні.
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За словами російського лідера, ця трагедія стала "черговим свідченням варварської сутності тероризму, який кидає виклик людській цивілізації".
"Очевидно, що для ефективної боротьби з цим злом потрібно реальне об'єднання зусиль всього міжнародного співтовариства", - зазначив Путін.
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