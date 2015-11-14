Росія запропонувала співпрацю в розслідуванні терактів у Парижі

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

"Хотів би підтвердити готовність російської сторони до найтіснішої взаємодії з французькими партнерами в розслідуванні вчиненого в Парижі злочину. Розраховую, що його замовники і виконавці понесуть заслужену кару", - йдеться в повідомленні.

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За словами російського лідера, ця трагедія стала "черговим свідченням варварської сутності тероризму, який кидає виклик людській цивілізації".

"Очевидно, що для ефективної боротьби з цим злом потрібно реальне об'єднання зусиль всього міжнародного співтовариства", - зазначив Путін.

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