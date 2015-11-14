Асад про теракти в Парижі: у Сирії таке відбувається вже 5 років

"У Франції вчора сталося те, що коїться в Сирії вже п'ять років", - заявив він на зустрічі з французькими депутатами в Сирії, передає РИА Новости.

За його словами, "терористичні атаки в Парижі не можна розглядати окремо від того, що сталося в ліванській столиці раніше і від того, що відбувається в Сирії вже п'ятий рік, і в інших місцях... Для терористів все єдине і у терористів немає меж".

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Також Асад висловив французьким депутатам свої співчуття у зв'язку із загибеллю людей в терактах.

Зустріч французьких парламентаріїв проходить у рамках їхнього візиту до Сирії, в ході якого вони також планують провести переговори з главою МЗС Валідом Муалемом і членами сирійського парламенту.

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У свою чергу МЗС Сирії також рішуче засудило теракти в Парижі.

"Сирія рішуче засуджує терористичні атаки, які відбулися в Парижі і висловлює співчуття і солідарність французькому народові і родичам поранених і загиблих громадян", - заявив офіційний представник МЗС.