Через теракти в Парижі посилено заходи безпеки в Мумбаї та Делі

"Незважаючи на те, що ми завжди пильні, у зв'язку з атаками в Парижі заходи безпеки були посилені і в Мумбаї", — заявив глава поліції штату Махараштра Правін Діксіт.

Як передає РИА Новости, всі підрозділи поліції отримали вказівки переглянути і посилити заходи контролю в місцях великого скупчення людей. Власники і керівники таких місць отримали вказівку провести навчання на випадок інцидентів, щоб уникнути можливих нещасних випадків.

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Підвищені заходи безпеки були введені на залізничних вокзалах, в аеропортах, торгових центрах.

Мумбаї неодноразово ставав метою терористів. Великий теракт стався в місті 26 листопада 2008 року, коли в результаті кількох атак загинули більше 160 осіб. Раніше заступник глави поліції Нью-Йорка Джон Міллер заявив, що теракти, скоєні в п'ятницю в Парижі, за тактикою нагадують напад бойовиків на Мумбаї.

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