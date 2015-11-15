У мережі з'явилося відео атаки терористів під час концерту у паризькому "Батаклан"

На записи тривалістю до 14 секунд видно, як спочатку музиканти американської групи Eagles of Death Metal виступають на сцені, проте через декілька секунд в залі лунають постріли і виконавці в подиві припиняють гру. Після цього один з гітаристів тікає зі сцени.

Читайте такожВлада Франції назвала ім'я та місце проживання другого причетного до терактів бойовика - CNN

Атака на театр Bataclan, де йшов концерт каліфорнійської групи " Eagles Of Death Metal, стала самою кровопролитною з шести терактів, скоєних у Парижі.

Читайте такожМЗС радить українцям утриматися від поїздок до Парижа

Терористи вбили охоронців на вході, зайшли в зал і відкрили безладний вогонь по публіці, вигукуючи, що це помста за втручання Франції в сирійський конфлікт. Потім вони взяли заручників, і спецназ пішов на штурм. В результаті загинули більше ста людей. Учасники Eagles Of Death Metal не постраждали.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі була здійснена серія терактів.

Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи прогриміли в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція - Німеччина, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.