Власник знайденого на місці теракту у Парижі сирійського паспорта просив про статус біженця

Власник сирійського паспорта, який був знайдений на місці атаки в Парижі і який, імовірно, міг належати одному з нападників, просив про статус біженця, передає Reuters.

Про це повідомили в МВС Сербії.

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Як наголошується, цей чоловік перетнув сербський кордон 7 жовтня.

Сербський таблоїд Blic опублікував фотографію нібито сирійського паспорта на ім'я Ахмеда Альмухамеда. Журналісти стверджують, що саме цей паспорт був знайдений біля одного з терористів у Франції, після чого «французькі спецслужби звернулися за допомогою до колег з Сербії». У статті наголошується, що Альмухамед 3 жовтня перетнув кордон Греції.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Франції розповіла про трьох ймовірних смертників.