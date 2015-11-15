Упізнано тіла 103 жертв серії терактів у Парижі
15:01, 15 листопада 2015Світ
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Глава МВС Франції Мануель Вальс заявив, що упізнано тіла 103 жертв серії атак в Парижі.
REUTERS
Глава МВС Франції Мануель Вальс заявив, що упізнані тіла 103 жертв серії атак в Парижі, повідомляє FranceTVinfo.
За його словами, «особи від 20 до 30 людей поки встановити не вдалося».
Як повідомляв УНІАН, увечері 13 листопада в Парижі була здійснена серія терактів.
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Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи прогриміли в безпосередній близькості від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція - Німеччина, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.
Крім того, на рок-концерті в театрі "Батаклан" невідомі захопили заручників.
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