В Антальї відкрився саміт лідерів G20 (фоторепортаж)

Як повідомляє ТАСС, в перший день саміту лідери почнуть з обміну думками про недавні теракти в Парижі.

Учасники крім традиційної економічної програми обговорять проблему біженців і питання боротьби з тероризмом. Ці теми внесено до порядку денного Туреччиною на правах голови "двадцятки".

Основними питаннями економічного порядку є реформування політики кредитування країн з боку Міжнародного валютного фонду. Планується також завершити прийняття Плану з протидії розмиванню податкової бази і виведення прибутку з-під оподаткування. Велику увагу лідери приділять проблемі забруднення навколишнього середовища і глобального потепління.

Перше пленарне засідання саміту буде присвячене питанням глобальної економіки, залученню інвестицій, стратегії зростання і зниженню безробіття, стимулюванню економічного розвитку в світовому і національному масштабах, а також інвестиційним програмам.

Читайте такожСаміт G20 змінює порядок денний через криваві теракти у Парижі (відео)

На саміт прибули майже всі лідери країн G20, у тому числі президенти Росії Володимир Путін і США Барак Обама, канцлер Німеччини Ангела Меркель. Президент Франції Франсуа Олланд скасував свою поїздку до Анталії через паризькі теракти.

Читайте такожНа Мальті відкрився саміт ЄС-Африка з проблем міграції

"На полях" саміту також пройде зустріч глав держав-членів БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР). Планується участь у саміті генерального секретаря ООН Пан Гі Муна. Також до Белека прибув президент Азербайджану Ільхам Алієв, якого в ролі почесного учасника G20 запросив турецький лідер Тайїп Ердоган, який скористався відповідним правом країни-голови.

Саміт триватиме до 16 листопада.