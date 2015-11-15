Кількість загиблих внаслідок серії терактів у Парижі зросла до 132 осіб
20:58, 15 листопада 2015Світ
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Кількість загиблих внаслідок нападів у Парижі зросла до 132 осіб
REUTERS
Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на лікарів. Чимало людей залишаються у лікарнях в критичному стані.
Загалом понад 350 людей зазнали поранень внаслідок серії нападів, які сталися у столиці Франції у ніч проти суботи.
Як повідомляв УНІАН, ввечері 13 листопада в Парижі була здійснена серія терактів.
Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи прогриміли неподалік стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція - Німеччина, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.
Крім того, на рок-концерті в театрі "Батаклан" невідомі захопили заручників.
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