Розвідка Іраку за день до терактів попереджала Францію про підготовку нападів - ЗМІ

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на шістьох членів розвідки Іраку.

Відзначається, що розвідка направила повідомлення про те, що один з лідерів "Ісламської держави" Абу Бакар аль-Багдаді наказав атакувати країни коаліції, а також Іран та Росію, які воюють проти бойовиків ІДІЛ в Іраку і Сирії.

При цьому, розвідка Іраку не мала конкретних даних про дату та місце ймовірних нападів терористів.

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У свою чергу, представник спецслужби Франції зазначив АР, що вони отримують подібну інформацію "постійно" та "щодня".

Також наголошується, що терористи проходили підготовку для скоєння терактів у Франції в неформальній столиці ІД - сирійському місті Ракка.