За катастрофою А321, вірогідно, стоїть ІДІЛ - уряд Великобританії
Велика Британія збільшить на 15% штат спецслужб і розвідслужб у зв'язку з терактами в Парижі, що сталися 13 листопада, і зростаючою загрозою міжнародного тероризму, кібер-атак і глобальних ризиків.
Про це йдеться в повідомленні уряду Великобританії, передає Українська правда.
Зокрема, йдеться про збільшення кількості співробітників таких організації, як МІ-5 (Security Service), МІ-6 (Secret Intelligence Service) і GCHQ (Government Communications Headquarters).
Також уряд планує збільшити більш ніж удвічі фінансування авіаційної безпеки. Цей захід пов'язаний з катастрофою A321 на Синаї, яка сталася "через бомбу" і "за якою - з високою часткою ймовірності - стоїть ІДІЛ", йдеться в повідомленні.
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Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон розпорядився також вивчити безпеку в кількох аеропортах по всьому світу, через які проходить велика кількість британських громадян, особливо на Близькому Сході та у Північній Африці.
Додаткове фінансування дозволить, зокрема, забезпечити аеропорти експертами в галузі авіаційної безпеки, а також проводити навчання і купувати обладнання, зазначили в уряді. Крім цього, кабмін Британії планує покращити обладнання для перевірки пасажирів.