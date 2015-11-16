Затриманий підозрюваний у скоєнні терактів в Парижі - ЗМІ Бельгії
13:24, 16 листопада 2015Світ
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Бельгійські поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні терактів у Парижі Салаха Абдеслама (Salah Abdeslam).
Чоловік був узятий під варту в квартирі в брюссельській комуні Моленбек-Сен-Жан / rtl.be
Про це повідомляє телерадіокомпанія RTL.
За наявною інформацією, чоловік був узятий під варту в квартирі в брюссельській комуні Моленбек-Сен-Жан. У ході затримання силовики використовували газ, щоб нейтралізувати Абдеслама, зазначає Лента.ру.
Читайте такожУ Бельгії затримали 7 осіб, причетних до терактів у Парижі – APВ той же час Reuters з посиланням на бельгійську телерадіокомпанію RTBF спростовує цю інформацію.
Відзначається, що спецоперація в Моленбеку почалася вранці в понеділок, 16 листопада. Під час поліцейського рейду, правоохоронці застосували петарди для евакуації району.
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