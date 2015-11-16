Затриманий підозрюваний у скоєнні терактів в Парижі - ЗМІ Бельгії

Про це повідомляє телерадіокомпанія RTL.

За наявною інформацією, чоловік був узятий під варту в квартирі в брюссельській комуні Моленбек-Сен-Жан. У ході затримання силовики використовували газ, щоб нейтралізувати Абдеслама, зазначає Лента.ру.

Читайте такожУ Бельгії затримали 7 осіб, причетних до терактів у Парижі – APВ той же час Reuters з посиланням на бельгійську телерадіокомпанію RTBF спростовує цю інформацію.

Відзначається, що спецоперація в Моленбеку почалася вранці в понеділок, 16 листопада. Під час поліцейського рейду, правоохоронці застосували петарди для евакуації району.